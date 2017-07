Gorinchem – 2-7-2017 – Het had mooier weer mogen zijn tijdens de eerste Open Tuinendag van de Tuinenvereniging “Onze Vrije Tijd” op zaterdag 1 juli. De diverse regenbuitjes hadden de tuineigenaren liever op een andere dag gezien.

Het weer kon echter de belangstellende bezoekers niet tegenhouden. En ze werden beloond, de tuintjes stonden er prachtig bij met hun prima in de verf gestoken huisjes. Van de zo’n 54 tuinen hadden bijna allemaal het hekje of poortje open staan en mochten vrijelijk bekeken worden. Een fraaie kans om de inrichting van de tuin dichtbij te bekijken en te genieten van het groen en aan de bloemen te ruiken.

Aan de kinderen was ook gedacht. Er konden spelletjes gedaan worden, er kon een vogelhuisje geschilderd worden, trampoline gesprongen en een gedeelte van de dag konen de kinderen zich laten schminken.

Ondertussen konden de ouderen de tuinen goed bekijken, maar ook inlichtingen verzamelen over groen-onderhoud, zonne-energie, maar over vogels, bijen en andere zaken.

Voor de inwendige mens was eveneens gezorgd. In de kantine had voor een onder meer koffie met appelgebak voor een schappelijk prijsje.

Volgende keer met wat beter weer er bij en het wordt helemaal een prachtige ervaring.

