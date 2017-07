Gorinchem – 1-7-2017 – Afgelopen winter lagen het voorontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor realisatie van 4 overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven ter inzage. De binnengekomen reacties zijn verwerkt waardoor het nu mogelijk is om van 4 juli tot 15 augustus 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Wat zijn de reacties op het plan?

Bij de gemeente Gorinchem zijn in totaal 6 reacties op het plan binnengekomen. De reacties gaan vooral over geluidhinder als gevolg van overnachtende schepen, luchtkwaliteit en het gebruik van walstroom op de overnachtingsplaatsen.

Wat gebeurt er met de binnengekomen reacties?

De reacties uit de inspraak en het commentaar van de Commissie m.e.r. zijn beoordeeld en waar nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp bestemmingsplan, een aanvulling op het MER en een Nota van Antwoord. De inspraakreacties hebben geen effect op het ontwerp. Het ontwerp van de 4 overnachtingsplaatsen langs de Krinkelwinkel en de oostelijke afmeervoorziening blijft gehandhaafd.

Formele inspraakronde

Het ontwerpbestemmingsplan wordt van 4 juli tot 15 augustus 2017 ter inzage gelegd. Dit is de formele inspraakronde van 6 weken. Op basis van de reacties uit deze inspraak wordt het ontwerpbestemmingsplan indien nodig aanpast. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Mogelijkheid beroep aantekenen

Mocht u het niet eens zijn met de plannen voor de extra overnachtingsplaatsen, dan kunt u inspreken tijdens de formele inspraakronde. Daarna is er nog de mogelijkheid om formeel beroep aan te tekenen. U kunt alleen beroep aantekenen als u tijdens de formele inspraak gereageerd heeft.

Vervolgstappen

Nadat de formele procedures afgerond zijn, wordt het bestemmingsplan naar verwachting in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Dan wordt ook gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven van Gorinchem. We houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.