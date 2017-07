Brandweer rukt uit voor gasluchten in Gorinchem

Gorinchem – 1-7-2017 – In Gorinchem werd op zaterdag 1 juli op meerdere plekken een gaslucht geroken.

De brandweer rukte omstreeks 12.25 uur uit voor een melding van een gaslucht in de Gasthuisstraat. Voor een winkel was door voorbijgangers een gaslucht geroken. Na metingen werden er geen verontrustende waarden gemeten en kon de brandweer weer terug naar de kazerne.

Omstreeks 14.15 uur moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een gaslucht, ditmaal op de Elect van Luikstraat. Wederom voerde de brandweer metingen uit, maar werd er niks gemeten.

De brandweer kon bijna gelijk door naar een nieuwe melding van een gaslucht in het Gijsbert van Andelpark. Ook hier werd er geen gas meer geroken / gemeten. Wat de oorzaak is geweest van de gasluchten is nog niet bekend.

Tekst en foto’s © Hulpdiensten Gorinchem