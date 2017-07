Gorinchem – 30-6-2017 – Zet de hieronder genoemde data vast in uw agenda! Dit mag u niet missen, want dit is een groot éénmalig en heel bijzonder evenement.

Het wordt georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van het garnizoen uit Gorinchem, 50 jaar geleden en vindt plaats op 30 september en 1 oktober is gratis te bezoeken.

KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement de Luisterpost.

Het is anders, informatief, actief, leuk en spannend en beslaat heel de Dalemwal (Soldatenwal) van de Dalempoort tot aan de Vijfde Uitgang.

Het gaat over Gorinchem als stad vol soldaten, de Koude Oorlog, de dienstplicht, spionage vanuit Gorinchem, spionage radiotechniek, afluisteren en oldtimer militaire radiowagens.

U kunt de beroemde Enigma code machine bewonderen, maar ook zelf proberen en ook moderne spionagesets zijn te zien. Verder is er richtingpeilapparatuur om de positie van de “vijand” vast te stellen.

Het evenement speelt zich zowel binnen als buiten af. Op elk bastion is wat te zien, maar ook is er een tentoonstelling met de thema’s Garnizoen en Afluisterapparatuur in de buskruitmagazijnen.

In de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang kunt u zien hoe dit geheime afluisterstation in de vijftiger- en zestiger jaren het Russische militaire radioverkeer afluisterde. Alles is werkend en live!

Er zijn ook versnaperingen verkrijgbaar in de Luisterpost of bij de militaire veldkeuken op bastion 8.

Het evenement wordt zaterdagochtend 30 september geopend met een mars van twee militaire muziekkorpsen door de stad, dezelfde als die in 1967 bij de afscheidsceremonie van het garnizoen waren.

Verder is er een reünie van oudgedienden van het radiobataljon, wie daaraan wil deelnemen kan zich melden.

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Gorinchem, het Rivierenlandfonds, het Rabobank Coöperatiefonds en sponsoring van bedrijven en winkeliers in Gorinchem.

Organisatie: Historische Vereniging Oud-Gorinchem / Werkgroep Vesting Gorinchem

Contact: hugo.ouwerkerk@vestinggorichem of 06 – 12667056