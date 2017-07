Modderdag op het Natuurcentrum Gorinchem

Gorinchem – 30-6-2017 – Donderdag 29 juni is in heel Nederland Nationale Modderdag groots gevierd.

Ook op het terrein van het Natuurcentrum in Gorinchem speelden zo’n 60 kinderen in en met modder. Aarzelden sommige kinderen nog om een beetje vies te worden, anderen doken volop in de modder.

Modderdag op het Natuurcentrum was een samenwerking met het SKG die o.a. buitenschoolse opvang regelt voor kinderen in Gorinchem en omgeving.

Op ModderDag roept IVN alle kinderen in Nederland op om lekker in de modder te spelen. Dit is niet alleen heel leuk, maar zo beleven kinderen ook op een laagdrempelige manier de natuur.

In totaal speelden bijna 160.000 kinderen in Nederland met modder op circa 3.200 locaties in het hele land, een recordaantal.