Gorinchem – 30-6-2017 – Zomervakantie? Vrijdagavond 7 juli start je de zomervakantie met een gezellige kampvuuravond op het Natuurcentrum in Gorinchem. Van 19:00 tot 21:00 uur kun je rond het kampvuur zitten met een muziekje er bij en marshmallows of deeg op een stokje koop je in het restaurant, evenals een lekker drankje.

Iedereen is welkom en de toegang is verder gratis. Tot vrijdag!

www.natuurcentrumgorinchem.nl