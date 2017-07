Gemeenteraad stelt Perspectiefnota 2018-2021 vast

Gorinchem – 30-6-2017 – Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021 vastgesteld. In de PPN staat op welke terreinen het college van B&W de komende periode wil investeren.

Wethouder financiën Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016. De thema’s die in de PPN bijzondere aandacht krijgen zijn Samenwerking met de Gorcumers, veiligheid, binnenstad en stadspromotie, mobiliteit en verkeer, welzijn, onderwijs en cultuur en duurzaamheid en milieu.

De hoge ambities van deze PPN brengen met zich mee dat wij als gemeentelijke organisatie op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaan werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven.

De begrotingsbehandeling verliep volgens de bekende patronen. Iedere raadsfractie sprak zijn algemene beschouwingen uit, waarna er diverse moties en amendementen werden ingediend. Vervolgens kwam het college met haar reactie, waarna de fracties een tweede termijn kregen om weer op de reactie van het college te reageren. Toen het college ook daar weer op had gereageerd, kon de raad overgaan tot vaststelling van de PPN 2018-2021 en van de moties en amendementen.

Overzicht moties en amendementen

De amendementen die zijn ingediend gaan onder andere over:

Ingediend door de fractie Stadsbelang: Aanlichten Grote Toren

Ingediend door de fractie Stadsbelang: Financiële ontschotting decentralisaties

Ingediend door de fractie Stadsbelang: Uitvoering speelruimteplan (later ingetrokken)

De moties die zijn ingediend gaan onder andere over:

Ingediend door de fractie van de PvdA: Jeugdzorg voor iedereen

Ingediend door de fractie van D66: Digitale Participatie

Ingediend door de fractie van D66: Charter diversiteit

Ingediend door de fractie van de VVD: Infra

Ingediend door de fractie van Stadsbelang: Glasvezel voor Gorinchem

Ingediend door de fractie Hoogesteger: Verlaging hondenbelasting

Moties die niet aansluiten op de agenda en daarom niet behandeld: