Gorinchem – 30-6-2017 – Een dubbeltentoonstelling met foto’s en poëzie, een tentoonstelling geïnspireerd op Delfts Blauw en muziek, dat en meer biedt de eerste zomerse editie van de Culturele Route in Gorinchem op zondag 9 juli.

De Werkendamse fotografe Irene Damminga toont haar werk tijdens de expositie ‘Uit en Thuis’. (lees meer)

De galerie van OutsiderArt Syndion, Kortendijk 71-75, staat deze maand in het teken van Delfts Blauw. De kunstenaars hebben de afgelopen tijd gewerkt met verschillende stempeltechnieken. Het resultaat is een verrassende serie schilderijen en objecten.

In het kader van 500 jaar Grote Toren is er in het Bezinningscentrum In de Toren, Krijtstraat 1, een optreden van Vals Plat. Izak Boom, Jeroen Jongsma en Henrik Holm brengen Amerikaanse en Europese volksmuziek ten gehore. Zij begeleiden hun zang op verschillende snaarinstrumenten en de zingende zaag. Vals Plat treedt op tussen 14.00 en 16.00 uur.

Andere deelnemers tonen hun lopende expositie, zoals Kunst bij Karel, Haarstraat 7, waar gevarieerd werk te zien is en waar een aantal kunstenaars zijn werk graag toelicht.

Voor meer informatie: www.cultureleroute.nl.