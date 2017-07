Gorinchem – 30-6-2017 – Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Zorggroep Rivas organiseren gezamenlijk op dinsdagavond 11 juli 2017 een ontmoetingsavond in de dagbehandeling van verpleeghuis Het GASTHUIS aan de Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem op het terrein van het Beatrixziekenhuis. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en om taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Samen leuke dingen blijven doen!

Het is weer vakantietijd. Tijd voor ontspanning en samen fijne dingen doen. Voor mensen met dementie en hun omgeving is het nooit vakantie. De ziekte dementie zorgt er voor dat vaste bezigheden langzaam aan meer en meer wegvallen. Zo ook vaak de contacten met vrienden en familie. We horen vaak dat men niet goed weet hoe het samenzijn in te vullen. Op deze avond gaan we met elkaar uitwisselen wat fijne dingen zijn om met elkaar te doen.

We maken ook kennis met het boek: Op bezoek bij een dierbare met dementie. In dit boek staan ruimt 60 ideeën om samen te genieten.

En om de daad bij het woord te voegen zorgen we ervoor dat het vooral een gezellige avond wordt, met een drankje en een hapje. U ben van harte uitgenodigd!

Het Alzheimer Cafés is gratis toegankelijk, voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Parkeren is gratis. Aanmelden is niet nodig op tijd komen: graag!