Brielle/Gorinchem – 30-6-2017 – Zaterdag 8 juli vindt de Nationale Bedevaart in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcumplaats aan De Rik 5 te Brielle. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar ‘Verbonden in Christus’. Het Koor Deo Sacrum verleent o.l.v. dirigent André Vis de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum door paus Pius IX zijn heilig verklaard en opgenomen in de ‘Lijst van heilige martelaren’.

Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook een gedenkteken gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

Programma Nationale Bedevaart:

11.00 uur Pontificale eucharistieviering

13.30 uur Rozenkransgebed / Jongerenprogramma

14.30 uur Kruisweg

15.30 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Jongerenprogramma:

Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed, met catechese door bisschop Mgr. J. van den Hende.

Busvervoer:

Er zijn twee opstapplaatsen.

HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam

Vertrektijd: 09.00 uur

Vertrektijd: 09.00 uur Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein

Vertrektijd: 09.15 uur

Aanmelden t/m 5 juli via bisdom Rotterdam. T: 010 – 281 51 71 of bureau@bisdomrotterdam.nl

Openstelling en eucharistieviering:

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.