Fotografe Irene Damminga

Gorinchem – 23-6-2017 – Fotografe Irene Damminga exposeert vanaf zondag 9 juli bij Boekhandel Cursief/ Galerie de Etage en bij de Bank Van Noppes

Irene Damminga (1962) is geboren en getogen in Werkendam. Ze woont er aan de Merwede, de rivier die elke dag een prachtig uitzicht geeft en tevens een van haar inspiratiebronnen is.

Na een reorganisatie bij de Rabobank besloot Irene van haar hobby haar werk te maken en voltooide haar opleiding bij De School voor Fotografie in Breda.

Een aantal van haar foto’s zijn voorzien van een passend gedicht of tekstregel van Marcel Vaandrager. Samen hebben ze ook een fotogedichtenverjaardagskalender uitgegeven.

Behalve fotograferen ontwerpt Irene omslagen van boeken, posters en logo’s. Haar foto’s worden regelmatig in de media gepubliceerd en Irene heeft met haar werk meerdere prijzen behaald.

Expositie “Uit en thuis”

Een van haar regelmatig terugkerende thema’s is ‘Water’, zoals de zee met krijtrotsen of het Noordzeestrand waarvoor Marcel Vaandrager een bijpassend gedicht heeft geschreven. Kleine vondsten op het strandje langs de Merwede zijn mooi in beeld gebracht zoals de serie ‘Rivierjutten’ laat zien. Deze foto’s staan voor het ‘UIT’ van de titel van de expositie.

Soms wordt het thema gezocht in de kleine dingen ‘THUIS’ zoals een simpele wasknijper, potloden, een oude benzineaansteker of een lieveheersbeestje in de tuin. Allemaal op bijzondere wijze gefotografeerd.

Bij Galerie de Etage zal de nadruk vooral liggen op de combinatie van foto’s van Irene en bijpassende gedichten of tekstregels van Marcel Vaandrager

Bij de Bank van Noppes zullen voornamelijk macrofoto’s en afbeeldingen gerelateerd aan water te zien zijn. De expositie is van 9 juli t/m 3 september.

Boekhandel Cursief/ Galerie de Etage, Kruisstraat4, 4201 GE Gorinchem

De Bank van Noppes, Zusterstraat 19, 4201 EK Gorinchem

Opening expositie tijdens de Culturele route van 9 juli