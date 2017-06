archieffoto: plaatsing Kortendijk 2016

Gorinchem – 20-6-2017 – Opnieuw zijn we erin geslaagd om weer een aantal Stolpersteine te gaan plaatsen. Opnieuw, omdat we onlangs in december 2016 de eerste negen steentjes konden leggen en nu, nog maar 6 maanden later, kunnen we al weer de straat op om de volgende 15 steentjes te plaatsen.

Met we bedoel ik de Stichting Stolpersteine Gorinchem in oprichting. Deze stichting is nodig om het doel te bereiken om alle 70 Joden te gaan eren met zo’n steentje.

De Joodse geschiedenis van Gorinchem begint rond 1800. In 1809 woonden er 78 Joden op een totale bevolking van 5762. In 1900 woonden er 196 Joodse inwoners op een totale bevolking van 11.127. Vlak voor de oorlog, in 1930, woonden er nog maar 77 Joden volgens Bert Stamkot in zijn boekje: Joods Gorinchem.

Als je de geschiedenis bestudeert over de Joden in oorlogstijd, dan slaat je hart soms even over.

Wanneer u onlangs de theatervoorstelling gezien heeft van “Het dagboek van Esther van Vriesland” dan hoef ik u niets meer te vertellen. Deze mensen hebben op een prachtige manier het dramatische levenseinde van Esther, toen een meisje van 16 jaar, op de planken gezet.

Voor ons zijn er redenen genoeg om deze Joodse mensen te gedenken en wij hopen voor u ook. Daarom willen wij u uitnodigen om dinsdag 27 juni 2017 getuige te zijn van de onthulling van de steentjes, die met de grootste zorg zijn gefabriceerd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Graag tot ziens volgende week dinsdagavond, de 27e om 18.00 uur, Gasthuisstraat- hoek Kruisstraat te Gorinchem.