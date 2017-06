Gorinchem – 19-6-2017 – OKK Gorinchem turnde vrijdagavond en zaterdag met 13 turnsters tussen de 7 en 21 jaar hun voorlaatste wedstrijd van het turnseizoen. Zij namen deel aan de meerkamp en toestelfinales op de individuele Rayon Kampioenschappen van de KNGU in Hendrik-Ido-Ambacht.Alle turnsters kwamen uit op één van de 17 niveaus uit het Nationaal Turn Systeem.

Vrijdagavond startte de eerste OKK-deelneemster Yasmine Verhagen in de categorie Junior C. Zij zette de bijzondere prestatie neer om op alle toestellen goud te behalen en daardoor ook het meerkampgoud te bemachtigen. Céline Oirbans behaalde in de categorie Senior C de 1e plaats op vloer.

De wedstrijd vervolgde op zaterdagochtend. In de categorie Pré-Instap N2 werd de jonge Destiny Iseger 1e op brug en 2e op vloer en sprong. Hierdoor pakte zij het zilver op de meerkamp. Haar leeftijdsgenootje Julianne Verhagen behaalde op balk de 3e plaats.

Bij de één jaar oudere meiden van Instap N2 pakte Evy Platje het goud op de meerkamp door op sprong en balk als 1e en op brug en vloer als 2e te eindigen. Britt de Boon mocht zilver in ontvangst nemen op de meerkamp door zich naar 1e op brug, 2e op balk en 3e op sprong te turnen. Jasmine Pilwinska maakte het OKK–meerkamppodium compleet door zich het brons toe te eigenen. Haar 2e plek op sprong was ook een medaille waard.

Pupil N3 Danieck Bastemeijer pakte de 3e plaats op brug.

Na de Jeugd 1 N4 wedstrijd bleek het meerkamppodium wederom volledig bezet te worden door OKK. Sanne de Jong pakte meerkampgoud door een 1e plek op vloer, een 2e plek op sprong en op brug en balk een 3e plek te behalen. Voor Fee Boele was het meerkampzilver bestemd: zij werd zowel op sprong als brug 1e en op balk 2e. Lana ging naar huis met het meerkampbrons: ze werd 1e op balk en 2e op brug.

Jeugd 2 E leverde voor Louise van Drunen het meerkamp goud op. Zij werd op brug en balk 1e en op sprong 2e. Iris Hendel eindigde op vloer en balk als 2e en op sprong als 3e.

De alerte rekenaars onder ons zullen tot het absurde aantal van totaal 42 medailles komen. OKK Gorinchem liet dit weekend zien in de aanwezige leeftijdscategorieën van het damesturnen tot de sterkste verenigingen van het rayon te behoren.