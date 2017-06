In voormalige V&D kan weer gewinkeld worden

Gorinchem – 16-6-2017 – “Veel voor weinig”, luidt de slogan van de nieuwe Maxx, die donderdag werd geopend in het voormalige V&D pand. Voor de deuren open gingen moesten eerst nog even snel de stickers “La Plaza” er vanaf gerukt worden. Er werd een grotere drukte verwacht bij de opening van de outletwinkel Maxx in de Kruisstraat. Veel mensen leken het nieuws nog niet te weten.

Maxx blijft in ieder geval nog open tot het eind van dit jaar. Voor koopjesjagers een paradijs. Op de begane grond vindt men, behalve voeding en tweedehands spullen, van alles dat met kortingen van dertig tot zeventig procent te koop is.

Op de eerste verdieping kan zoeken tussen bedden en andere grotere koopwaar. De tweede verdieping moet nog even wachten.

