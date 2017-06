Tiende concert voor en met mensen met een beperking was bijzonder geslaagd

Gorinchem – 11-6-2017 – De mensen met een beperking waren tijdig aanwezig voor het grote concert op zaterdag in het fraaie gebouw van De Bazuin. Deelnemers voor een solistisch optreden of het orkest dirigeren waren gespannen.

De publieke opkomst was op deze warme zomeravond redelijk te noemen. Het mocht de pret niet drukken. Wie er was, heeft genoten. Meer dan dat. Het geeft aan dat De Bazuin maatschappelijk betrokken is en deze mensen met een beperking en publiek een geweldige avond te hebben bezorgd. Chapeau voor dit sympathiek concert.

Het orkest stond dit keer o.l.v. Henk Bonenkamp die gedreven de avond in goede banen leidde. In plaats van eens in de twee zo’n dergelijk concert te organiseren mag het voor het aanwezige publiek wel elk jaar gebeuren.