Gorinchem – 22-5-2017 – Vrijdag 26 mei t/m zondag 28 mei is het TAX FREE shopping in hartje Gorkum. Organisatie Hartje Gorinchem in samenwerking en het binnenstadmanagement.

Deelnemende winkels zijn onder andere modewinkels, juweliers en horeca, maar ook grotere ketens en kleinere eenmanszaken geven dit Hemelvaartsweekend korting op je aankopen. Bij elkaar zo’n 60 winkels in de binnenstad doen mee.