Brandweer rukt opnieuw uit voor barbecue in Gorinchem

Gorinchem – 21-5-2017 – De Gorinchemse brandweer werd vrijdagavond rond 23.35 uur met spoed opgeroepen voor een mogelijke brand aan de Rosmolensteeg in Gorinchem. De brandweer kwam met een blusvoertuig en een ladderwagen snel ter plaatse.

Na onderzoek door de brandweer bleek het echter te gaan om een barbecue op het balkon van een woning. Het is de derde keer in een week tijd dat de brandweer in Gorinchem werd gealarmeerd voor een mogelijke brand, maar het achteraf om een barbecue op het balkon bleek te gaan.