Gorinchem – 17-5-2017 – In februari werden we verrast door het nieuws dat woonzorgcentrum St. Clara per 1 juni de deuren zou gaan sluiten.

Vanwege alle ontwikkelingen in de zorg was Rivas Zorggroep hiertoe genoodzaakt. De bezwaren kwamen van alle kanten binnen en zelfs SP Kamerlid Remske Leijten wilde onder meer van de staatssecretaris Van Rijn weten wat hij vond van de sluiting van St. Clara en de onzekerheid voor 60 bewoners over waar zij in de toekomst zouden moeten wonen..

Maar intussen is de verhuizing voor veel bewoners achter de rug en zijn zij met zin of tegenzin elders ondergebracht. Deze week stonde verhuiswagens voor de deur om de laatste bewoners te verhuizen. Ook het tuinmeubilair werd ingeladen.

Wat er met het pand gaat gebeuren is nog niet bekend.