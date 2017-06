‘Zonnehub’ melkveehouder Frans Kruis uit Schelluinen voor driekwart volgepland

Op de foto: Frans Kruis

Gorinchem – 15-5-2017 – Het dak van veehouder Frans Kruis uit Schelluinen kan al voor zeventig procent worden volgeplaatst met zonnepanelen. Dat is de actuele tussenstand. Geïnteresseerden moeten er snel bij zij als ze nog een plekje willen.

De ‘ZonneHub’ die Kruis samen met duurzaam energiebedrijf Eneco aanbiedt, is bedoeld voor omwonenden die graag zelf zonnestroom willen opwekken en gebruiken. Bewoners die zelf geen geschikt of eigen dak hebben kunnen zo ‘op afstand’ toch hun eigen zonnestroom opwekken en daarmee op een duurzame manier hun energierekening verlagen.

Voor mensen die overwegen om zelf energie op te wekken met zonnepanelen maar dit niet op hun eigen dak willen of kunnen biedt de ‘ZonneHub’ van Eneco de oplossing. Het duurzame energiebedrijf is onlangs gestart om samen met eigenaren van grote daken lokale zonneprojecten op te zetten. Op die daken worden zonnepanelen geplaatst die zijn aangeschaft door omwonenden. Mensen die in een huurwoning wonen, in een huis met beschermd stadsgezicht of die gewoonweg geen zin hebben in het ‘gedoe’ kunnen zo op heel eenvoudige wijze toch hun eigen zonnestroom opwekken. Zij kunnen al meedoen vanaf één zonnepaneel, waarmee een deelnemer direct al de energienota verlaagt met behulp van de zelf opgewekte zonnestroom. Net als bij zonnepanelen op het eigen dak, ontvangt men namelijk een belastingkorting over de opgewekte stroom. Deelname aan de ZonneHub van Frans Kruis staat open voor inwoners uit Gorinchem, Schelluinen, Hoornaar, Hoogblokland en Arkel.

232 zonnepanelen

De boerderij van Frans Kruis uit Schelluinen biedt een ZonneHub met ruimte voor 232 zonnepanelen. Kruis: ‘Dat mijn dak het voor zo veel mensen mogelijk maakt om toch hun eigen schone stroom op te wekken, da’s toch mooi?!’ En het dak van Kruis blijkt populair. In een paar dagen tijd melden zich al ruim twintig enthousiastelingen. Zeventig procent is inmiddels bezet. Geïnteresseerden moeten dus niet te lang wachten.