Fungolf in het stadspark

Gorinchem – 13-5-2017 – Donderdag was het Gijsbert van Andelpark en het Natuurcentrum omgetoverd in een golfbaan. Er waren 9 banen gecreëerd, waarbij de bal soms over de vijvers van het stadspark gespeeld moest worden. Baan 9 had zelfs een afslag vanaf de toren van het Natuurcentrum, waarbij de bal de bal geput moest worden in een zwembad dat midden in de vijver lag.

Een groot deel van de dag was het gewoon goed weer en beleefden de golfers veel fun aan deze Fungolf. Het Gorcum Open werd mede mogelijk gemaakt door Golfpark Almkreek en in samenwerking met het Da Vinci.

De netto opbrengsten van Het Gorcum Open komen ten goede aan het Natuurcentrum Gorinchem. Deze inkomsten zijn nog niet bekend.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)