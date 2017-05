twitterfoto: ‏ @WA_Werkendam

Werkendam – 1-5-2017 – Het CDA maakt zich zorgen om de steeds toenemende drugs-dumpingen die in de provincie Noord-Brabant het hoogst in Nederland zijn. Vorige week waren er ruim 100 zakken met afval aangetroffen op de Nathalsweg in Hank. Het CDA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Zo wil het CDA weten hoeveel dumpingen er zijn geregistreerd in de Gemeente Werkendam en of dit ook in Woudrichem en Aalburg bekend is, of het beleid en aanpak in deze gemeenten hetzelfde is en wie de kosten moet dragen en als er meerder instanties erbij betrokken zijn.

Wat Raadslid Gerard Paans het meeste zorgen baart is dat het mogelijk een teken kan zijn dat ook in onze regio illegale drugsfabrieken actief kunnen zijn. Paans “dat afval komt zomaar niet uit de lucht vallen met meer dan 100 zakken afval ga je niet kilometers ver rijden om dit vervolgens ergens waar je niet bekend bent te dumpen”.

Naast de overlast van deze dumpingen lijkt de inhoud in de zakken vaak onschuldig maar daar bestaat juist ook een groot gevaar.

Het afval is een cocktail van allerlei bestanddelen van grondstoffen en oplosmiddelen. Een deel van het afval bevat schadelijke chemicaliën. De blootstelling aan giftige en bijtende stoffen is het belangrijkste gevaar wanneer iemand in contact komt met drugsafval. Maar ook de natuur en de volksgezondheid lopen gevaar aldus het bezorgde raadslid Paans.