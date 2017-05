Gorinchem – 1-5-2017 – Om het nog spannend te houden bovenin was winnen de enige opdracht die Unitas had vandaag. Een prachtige zonnige dag begeleidde beide teams. VOAB had nog één of drie punten nodig om definitief veilig te spelen, dus er was wat om voor te gaan. Beide elftallen hadden die intentie ook. De onberekenbare wind was een flink ongemak om mee te dealen, maar dat gold voor beiden.

Als je vandaag als neutrale toeschouwer naar dit duel in Goirle was gekomen kwam je bedrogen uit. Het spel was van beide zijden niet om over naar huis te schrijven. Veel lange ballen. Veel middenveldgevechten en bijna géén gevaar voor de beide doelen.Behoudens een paar corners aan beide zijden gebeurde er weinig voor de goal.

Alléén in de 24e minuut. Toen kreeg Unitas middels Enis Ulusan een directe vrije trap te nemen op ca. 20 meter van de goal. Met een fraaie boog schoot hij de bal, onbereikbaar voor de keeper, in de korte hoek, maar de goal ging niet door omdat de scheidsrechter enig duw- en trekwerk in de muur beoordeelde als een overtreding van Unitas’ zijde en was het jammer maar helaas.

In de 39e minuut gebeurde er iets waar Unitas zeer gevaarlijk in kan zijn : Een vlijmscherpe counter na balverlies van VOAB op de Unitas helft. Een vlijmscherpe dieptepass van Elroy Boonstoppel bereikte de, op volle snelheid liggende, Fabian van Horssen . Diens strakke voorzet leek een makkie om in te tikken voor Jasper Campfens, maar net voor zijn neus kwam verdediger Gerben van Limpt in glijden om redding te brengen, maar zijn poging eindigde in zijn eigen goal en hij bracht het dankbare Unitas op een 0-1 voorsprong. Dit was tevens de ruststand.

In de 2e helft veel van hetzelfde waarbij dient te worden opgemerkt dat de Unitas-verdediging, met aan het hoofd Mo Kibrom, helemaal niets weggaf. Bij VOAB ging de vermoeidheid een woordje meespelen en dat werkte de slordigheid in de hand van vooral de verdediging , die vervolgens tweemaal opzichtig in de fout ging. Het betrof 2 foute terugspeelballen, die eerst door Jasper Campfens (69e minuut)en vervolgens door Fabian van Horssen (77e minuut)genadeloos werden afgestraft. De assists kwamen dus van VOAB.

En zo stond het ineens 0-3 en was de wedstrijd in de tas . Unitas bracht Pascal van Delden voor Elroy Boonstoppel,Gordillo Clemens voor Stefan van Hulst en Maxim Kivaka voor Enis Ulusan. De mooiste aanval van de dag volgde in de 83e minuut toen na een geweldige één-twee tussen Jasper Campfens en Pascal van Delden door laatstgenoemde net naast werd geschoten.

Een verdiende overwinning van Unitas dat als team vandaag recht overeind bleef staan. Volgende week de uitwedstrijd tegen Roosen daal in Roosendaal.

Opstelling : Ruud Verberk, Yoesef Pyla, Mo Kibrom, Esey Kiflom, Stefan van Hulst, Onur Ulusan, Enis Ulusan©, Elroy Boonstoppel, Fabian van Horssen, Jasper Campfens, Achraf Chentouf