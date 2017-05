www.svs65spijk.nl

Spijk – 1-5-2017 – Drie maal kwam SVS’65 zaterdag op voorsprong tegen gemeentegenoot Vuren, maar even zo vaak trok Vuren de stand weer recht om uiteindelijk met 3-5 te zegevieren. Hierdoor plaatste Vuren zich voor de nacompetitie. Overigens eiste de bizar slecht fluitende Van der Pluijm alle aandacht op zich, die alleen al aan SVS’65 zeven gele kaarten toonde.

De thuisploeg kende een bliksemstart op het drukbevolkte sportpark. Bram Pons dribbelde over de gehele breedte van het veld en bediende Joey van der Haar met een steekbal. De rechtshalf zette op zijn beurt voor op de inglijdende Wout Pons, waarna SVS’65 na de eerste aanval prompt op 1-0 stond. Lang kon men echter niet genieten van de voorsprong. Een indraaiende vrije trap werd met de punt van de schoen verlengd door Vurenaar Ian van Wijk. SVS’65-keeper Bjorn in ’t Veld was kansloos op de bal die in de verre hoek verdween: 1-1. Tussen de twee vroege doelpunten in was SVS’65 al haar topscorer kwijt geraakt. Robin Ijsselstijn startte net als ploeggenoten Joey van der Haar en Brian Bot met een hamstringblessure aan de wedstrijd en moest zich laten wisselen voor Mark Kramer. De scheidsrechter had schijnbaar moeite met het hoge tempo in beginfase, want hij legde het spel voor korte tijd stil. Oud-voorzitter Peter Tromp werd door de leidsman het veld opgeroepen nadat iemand een tweede bal op het veld gooide.

Na deze korte onderbreking kwam SVS’65 opnieuw op voorsprong. De Vurense doelman was ver uit zijn doel gekomen om een diepe bal onschadelijk te maken. Het speeltuig werd vervolgens van grote afstand door Bennie Boeijink in een keer richting doel geschoten. Zijn poging leek kracht te missen, maar de Vurense verdediging schutterde door twee keer onder de bal door te koppen: 1-2. Ook dit keer kon SVS’65 niet lang genieten van de voorsprong. Bij de 2-2 volgden de SVS’65 verdedigers het voorbeeld van de Vurense achterhoede. Bij een flipperkastsituatie kregen de gastheren die bal maar niet weg uit het eigen strafschopgebied. Lorenzo Kooijman pikte de bal op en haalde de trekker over door de bal recht door het midden binnen te schuiven. Bjorn in ’t Veld behoedde zijn ploeg nog voor een achterstand door een hard schot uit zijn linkerhoek te ranselen. In het restant van de eerste helft hielden beide ploegen hun kruit droog. Vier doelpunten in de eerste 45 minuten, die toen al gekenmerkt werden door dubieuze beslissingen door de scheidsrechter.

In de tweede helft speelde SVS’65 richting de eigen en zo geliefde kantine, wat al snel gevaar opleverde. Joey van der Haar zocht de kaats met Maikel van Schaften. Het terugleggen gebeurde perfect, zodat Van der Haar kogelhard op de paal kon schieten. Even later was het wel raak voor SVS’65. Bram Pons scoorde uit een onmogelijke hoek. Bijna vanaf de achterlijn schoot hij het leer langs de verbouwereerde Tim Ritmeester om vervolgens juichend in de armen van het Spijkse publiek te duiken. Helaas voor de strijdende gasten toonde Vuren opnieuw de veerkracht om tot een gelijkmaker te komen. Dient gezegd te worden dat het daar wel de hulp voor nodig had van de scheidsrechter. Van der Pluijm floot om onbegrijpelijke reden voor een indirecte vrije trap. Bas van Vliet mocht aanleggen en deed dat met verve: 3-3. SVS’65 liet zich niet uit het veld slaan en was dicht bij een vierde voorsprong. Mark Kramer worstelde zich op kracht langs twee Vurenaren. Vanaf een meter of elf stuitte hij echter op de keeper.

Gesteund door het gegeven dat men alleen bij winst zeker zou zijn van een periode ging Vuren op zoek naar een voorsprong. Dat kon ternauwernood voorkomen worden door SVS’65, dat twee grote kansen achter elkaar verijdelde met een blok en een ingooi als gevolg. De scheidsrechter was echter van mening dat het een corner zou zijn. Opnieuw profiteerde Vuren van deze arbitrale blunder. Het was notabene invaller en ex-SVS’er Ruben Scheurwater die de hoekschop bij de tweede paal binnen liep. Het bleek de definitieve knock-out voor SVS’65, dat al eerder ontsnapte aan een achterstand toen diezelfde Scheurwater koud na zijn invalbeurt op de lat kopte. Ook de voor Joey van der Haar en Maikel van Schaften ingevallen Jelle de Poorter en Stefan Engels brachten het geloof niet meer terug in de Spijkse equipe. Vlak voordat de reguliere speeltijd verstreek zorgde Bart Muilenburg zelfs nog voor de 3-5. Damian Vogel had de vrijstaande spelers voor het uitkiezen nadat de SVS’65 verdediging was open gereten. Na zes minuten blessuretijd kon Vuren aan het feest na een zwaarbevochten overwinning.

SVS’65-trainer Glenn Calor zag dat zijn ploeg qua spel iets minder was dan de tegenstander, maar zag zijn spelers dat compenseren met strijd. Begrijpelijkerwijs wees ook hij met een beschuldigende vinger naar de scheidsrechter als hoofdreden voor de nederlaag. ‘Mijn spelers hebben het goed gedaan en ik ben niet snel kritisch richting de scheidsrechter, maar dit was verschrikkelijk.’ Door de zeven gele kaarten lijkt het voor de ploeg uit Spijk een hels karwei om volgende week te kunnen winnen van Vianen. Het aantal schorsingen en blessures zijn namelijk niet op twee handen te tellen.

Opstelling SVS’65: Bjorn in ’t Veld, Ruben Vrolijks, Jorn Meijerink, Brian Bot, Joey van der Haar (Jelle de Poorter, Bram Pons, Ferdi Scheurwater, Bennie Boeijink, Maikel van Schaften (Stefan Engels), Wout Pons, Robin Ijsselstijn (Mark Kramer)