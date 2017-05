Gorinchem – 1-5-2017 – Bijna tweeduizend bezoekers waren afgelopen weekend getuigen van de eerste editie van het Internationaal FilmFestival Gorinchem (IFFG). ,,We zijn overdonderd door het grote succes”, vertelt festivaldirecteur Anika van der Kevie verheugd.

Uitverkocht

Theater de Nieuwe Doelen en Theater ’t Pand zaten dit weekend tot de nok toe gevuld. Vijf van de acht films waren vrijdag, zaterdag en zondag stijf uitverkocht. ,,We hebben onze film nog nooit voor zo’n volle zaal laten zien”, sprak Sahil Gill, editor van Down to Earth.

Er waren namelijk naast films ook volop nationale en internationale gasten aanwezig om na de film vragen te beantwoorden. Zo kwam vrijdagavond Baya Medhaffar, hoofdrolspeelster van openingsfilm ‘As I Open My Eyes’, vanuit Parijs naar Gorinchem en maakten ook onder anderen Kiet Engels van ‘De Kinderen van Juf Kiet’ en documentairemaker Jeroen Toirkens de reis naar de Gorcumse theaters.

,,We hebben heel veel positieve reacties gehad”, zo vertelt Van der Kevie. ,,De interviews met de filmgasten vielen erg in de smaak en voegden echt iets toe. Maar er waren ook mensen die niet per se iets met de film hadden, maar gewoon blij waren dat er zoiets in Gorinchem werd georganiseerd.”

De eerste editie van het filmfestival trok dan ook bijna tweeduizend bezoekers en dat leverde bij zowel jong als oud bijzondere gesprekken op. Van der Kevie: ,,Niet alleen uit Gorinchem of deze regio, maar ook mensen uit bijvoorbeeld Nijmegen en Haarlem.”

Volgend jaar

En zo’n succesvolle eerste editie smaakt naar meer. ,,Heel veel mensen hebben al aangegeven zich te verheugen op volgend jaar of hebben zelfs aangegeven hun steentje bij te willen dragen. Dat is fantastisch om te horen en dat geeft ons als organisatie nog meer energie om dit festival tot een mooie traditie te maken.”