Jolijne Klijn

Gorinchem – 1-5-2017 – Buurtvereniging De Watertoren organiseert op zaterdag 6 mei haar maandelijks buurtcafé van 20.00 u tot 24.00 u. Deze editie met live muziek verzorgt door Ferry Doornik. Leden en niet-leden zijn welkom! Gratis entree. Locatie: De Aanlegsteiger, Vissersdijk 30 te Gorinchem.

Maandelijks buurtcafé

Om de mensen, niet alleen uit de buurt, bij elkaar te brengen organiseert de buurtvereniging regelmatig diverse activiteiten. Het buurtcafé op iedere eerste zaterdag van de maand is een van de mogelijkheden om gezelligheid te vinden. Elkaar ontmoeten, praatje maken of een kaartje leggen met een hapje en drankje én natuurlijk muziek. Op 6 mei zingt Ferry Doornik de sterren van de hemel dus trek je dansschoenen aan en kom gezellig langs!

Over de buurtvereniging

Buurtvereniging ‘De Watertoren’ is een jonge vereniging opgericht in november 2015. Het doel van de vereniging is o.a. het versterken van de saamhorigheid, kennismaken, gezelligheid en draagt bij aan verbetering van de sociale controle in de buurt, niet alleen voor de buurtbewoners, maar ook voor mensen die graag onze buurt bezoeken. Voor zowel volwassenen als kinderen worden per jaar minimaal 15 activiteiten en wekelijks koffie-inloop georganiseerd. Muziek is één van de dingen waar we meer mee gaan doen, muziek brengt tenslotte mensen dichter bij elkaar!!

Wil je lid worden?

Je hoeft niet eens in de buurt te wonen, iedereen is welkom! Mail naar: info@buurtverenigingdewatertoren.nl