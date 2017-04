Gorinchem – 30-4-2017 – In een sportieve wedstrijd had arbiter Beumer vanmiddag op sportpark Molenburg een rode kaart, een handvol gele kaarten en een afkoelingsperiode nodig, om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Kortom: de arbitrage was van grote invloed op de wedstrijd. Het was overigens zeker niet alleen de leidsman, die niet in vorm was, ook de thuisclub bakte er bar weinig van. Nadat SVW zich vorige week zonder te spelen plaatste voor de nacompetitie, is de druk er voorlopig even af voor de formatie van trainer Arie Schep.

In de 6e minuut wuifde Beumer een terecht buitenspelsignaal van grensrechter Martin van den Heuvel weg. Enkele seconden later lag de bal op de stip: strafschop! Ruben van der Werff had Michael Smit gevloerd binnen de beruchte lijnen. Jordy Perdon schoot beheerst de 0-1 binnen. Doelman Pascal Jonker kreeg de vingertoppen nog bijna tegen de bal.

Binnen het kwartier was de stand alweer gelijk getrokken. Mergim Shala poeierde de bal van 30 meter afstand op doel. De bal sloeg als een granaat binnen: 1-1. Na een kwart wedstrijd eiste Beumer de aandacht weer voor zich op. Sergio Thijs had een gele kaart ontvangen na een overtreding. Het uitspreken van het woord ‘triest’ was vervolgens voldoende voor nog een gele kaart, zodat Thijs met rood naar de kleedkamer moest. Vlak voor rust maakte Haaften gebruik van de man meer-situatie. Een vloeiende aanval over links kwam terecht bij Thijmen Gerringa, die in de verre hoek de 1-2 ruststand aantekende.

Na rust gebeurde er weinig. Haaften verdedigde de voorsprong en SVW wist daar niet veel tegenover te stellen, ondanks goede bedoelingen. Een opmerking uit het publiek was in de 64e minuut voldoende voor Beumer om het duel enkele minuten te staken. Na een afkoelingsperiode zette SVW even aan. Het kwam niet verder dan een kans voor Ramish Haideri, die net een teenlengte tekort kwam en een schot van Mergim Shala, die net naast schoot.

Aanstaande zaterdag zal SVW voor de derde keer dit seizoen aantreden in Sprang-Capelle. De aftrap van SSC ’55 – SVW is om 14.30 uur.

Zaterdag 29 april 2017

SVW – Haaften 1-2 (1-2)

6. Jordy Perdon (strafschop) 0-1

15. Mergim Shala 1-1

41. Thijmen Gerringa 1-2

21. rode kaart Sergio Thijs (SVW, 2x geel)