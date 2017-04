Gorinchem – 29-4-2017 – In ronde 28 viel de mooie overwinning van Jaap Cornet tegen Bert van Hees op. Een uitstekende prestatie van Jaap die zijn voordeel tegen zijn op papier sterkere opponent tot aan het einde van de partij strak vasthield. Een prachtige partij speelden Bram Capelle en André van Wingerden. Een zeer ongebruikelijke stelling gaf een vreemd aanziend beeld waarin beiden volop in de aanval waren. Bram leek aan de winnende hand maar André wist zijn stelling nog bijtijds op orde te krijgen. Een tweede winstpoging van Bram werd André uiteindelijk toch nog noodlottig.

Uitslagen ronde 28

Jaco Vonk – Bert van Geldere 1-0; Gijs Bos – Eddy Korevaar 0-1; Bram Capelle – André van Wingerden 1-0; Wim Deurloo – Jan Post remise; Arjan Uittenbogaard – Rob van Driel remise; Jaap Cornet – Bert van Hees 1-0; Wim Rietveld – Kees Bons 1-0; Henk van Houwelingen – Johan van der Heijde 1-0; Gerard de Gans – John Dessens 0-1

Aan de top van het klassement geen wijzigingen. Om uiteenlopende redenen ontbraken meerdere spelers deze ronde. Zo moesten Hans Karelse en Tim Schakel na hun twee eerdere remises voor de derde maal het tegen elkaar opnemen in de halve finale van de bekercompetitie. Tim kwam met voordeel uit de opening maar evenals de vorige partij bood Hans taai verzet en was nauwkeurig spel vereist. Ditmaal wist Tim na lange strijd wel zijn kansen op de juiste wijze waar te nemen. Dit betekent dat hij het in de finale op mag nemen tegen zijn eeuwige rivaal Jaco Vonk.

Koplopers onderuit in ronde 29

In deze ronde moesten de nummers één en twee van het klassement, Jaco Vonk en Henk Boot, het opnemen tegen Eddy Korevaar en Tim Schakel.

Jaco koos voor een ongebruikelijke strategie die weliswaar ook toegepast wordt in professionele kringen, maar precisie vereist in de uitvoering. Daar slaagde Jaco niet in en al snel verkreeg Eddy een prettige stelling met mooie aanknopingspunten. Jaco hing geruime tijd in de touwen en moest lijdzaam toezien hoe Eddy zijn stelling stilaan versterkte. Doordat laatstgenoemde niet altijd voor de beste en snelste methode koos kon Jaco nog hopen op een miraculeuze ontsnapping. Eddy liet echter niet meer los en boekte een mooie en dik verdiende overwinning.

De partij tussen Henk Boot en Tim Schakel werd op het scherpst van de snede gespeeld en het bord stond na nog geen zeven zetten volledig in brand. De scherpe opening was eerder dit seizoen al op het bord gekomen en toen won Henk doordat Tim zijn kansen onbenut liet. Nu was het andersom, Henk kreeg in een razend ingewikkelde stelling een, naar wat achteraf na computeranalyse bleek, kans op groot voordeel. Toen hij deze mogelijkheid onbenut liet trok Tim de partij naar zich toe en kon hiermee, na vier eerdere nederlagen, eindelijk iets terugdoen.

Aan de top van het klassement verandert niets. Jaco Vonk staat nog steeds royaal aan de leiding en mag zelfs nog een partij verliezen.

Uitslagen ronde 29

Eddy Korevaar – Jaco Vonk 1-0; Henk Boot – Tim Schakel 0-1; Jan Post – Rob van Driel

0-1; Gijs Bos – Bert van Hees 0-1; Ernst Delwel Johan van der Heijde 1-0; Huig Visser – Henk van Houwelingen 0-1; Jaap Cornet – Gerard de Gans 0-1

Externe competitie

Het tweede team moest aantreden tegen het sterke Magnus 1 uit Utrecht. Bij winst was er nog alle kans op promotie van de tweede klasse van de regionale competitie SGS naar de eerste klasse. Winst heeft er tegen dit sterke team nooit in gezeten. Met 1,5-6,5 nam het kampioensteam de punten mee naar Utrecht. Wim Rietveld wist zijn partij remise te houden en Bram Capelle wist zijn partij als enige te winnen. Met vijf overwinningen en twee nederlagen eindigt schaakclub De Giessen en Linge 2 met tien punten op de tweede plaats.

Een zeer bijzondere vermelding verdient Bram Capelle, die zes van de zeven partijen wist te winnen en met stip topscorer is van het tweede team. Met zijn winst in het bekerteam daarbij opgeteld eist hij met 7 punten uit 8 partijen ook de prijs als beste speler van schaakclub De Giessen en Linge in de externe competitie voor alle teams voor zich op.