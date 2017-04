Gorinchem – 29-4-2017 – Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Zorggroep Rivas organiseren gezamenlijk op dinsdagavond 9 mei 2017 een ontmoetingsavond in de dagbehandeling van verpleeghuis Het GASTHUIS aan de Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem op het terrein van het Beatrixziekenhuis. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en om taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Vrijheid en Veiligheid!

De ziekte dementie brengt op termijn dilemma’s met zich mee ten aanzien van vrijheid en veiligheid. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een geliefde die niet meer wil douchen, niet meer wil eten of medicatie wil innemen? Of iemand wil blijven auto rijden of gaat buiten dwalen.

Jarcine Spaander gaat met ons in gesprek over deze dilemma’s. Zij geeft praktische tips met als doel de vrijheid en veiligheid van mensen met dementie te vergroten.