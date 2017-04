Geslaagde Koningsdag nieuwe stijl

Gorinchem – 28-4-2017 – De weersverwachtingen voor de Koningsdag deden het ergste vrezen. Achteraf is deze reuze meegevallen. Amper regen en regelmatig zon. Slechts al deze even werd afgedekt door wolken was het even fris.

Maar dat kon je in de stad niet merken. Het was de hele dag meer da druk. Gorkums Nieuws begaf zich ook deze drukte in.

Maar eerst even terug naar de avond en nacht ervoor. In het stadhuis werden alle ooit decoreerden ontvangen en zij genoten onder meer van een concert van de Bazuin. Later op de avond begon op de Groenmarkt de optredens van Royal T – Jackman’s Blue/Dj Daan.

foto: GP-foto/Jan Noorlandt

De volgende dag begon men in de Grote kerk. Samen met de burgemeester en zijn echtgenote, werd hier een aubade gehouden waar oude Hollandse liedjes werden gezongen. Daarna werden De burgemeester Govert Veldhijzen en echtgenote een stuk door Gorinchem gereden, om de nieuwe remmen van de oude brandspuit van de Stichting Stoomspuit in gebruik te nemen. Gelukkig werkten deze goed, want de burgemeester kwam veilig terug.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

In verschillende straten van de stad lagen de kleedjes van kinderen voor de kleedjesmarkt. Op de Groenmarkt met Roots Dance, Atletic Arena en een Panna Kooi. De grote markt werd gebruikt voor Rolstoel Hockey en Walking football.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

De Varkenmarkt werd Kinderplein waar onder meer de Zangwerkplaats optredens gaf.

Weer een andere locatie was het Eind en Kriekenmarkt waar de Hip & Happie Markt werd gehouden. We vergeten dingen, maar de dag was ook voor de fotograaf te kort om overal langs te kunnen gaan.

De nieuwe Stichting Koningsdag mag het van ons volgend jaar weer doen.