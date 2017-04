Brok gevel valt in Westwagenstraat

Foto: Twitterfoto @ZHZActueel

Gorinchem – 27-4-2017 – In winkelstraat Westwagenstraat is in de avond van 26 april om 22:44 uur een brok van een gevel gevallen. Niemand raakte gewond. Er is nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het voorliggende trottoir is afgezet.

Het betreffende pand is de bovenwoning boven de supermarkt Coop. De ingang van het pand is links naast de supermarkt. Boven de ingang is de schade ontstaan.

Uitgebreide bouwinspectie op loszittende delen heeft vannacht plaatsgevonden. Bij de inspectie is nog één loszittend deel verwijderd. De inspectie heeft uitgewezen dat de gevel nu veilig is. Het voorliggende trottoir is met hekken afgezet.

De betrokken pandeigena(a)r(en) worden door de gemeente aangeschreven dat de gevel zo spoedig mogelijk dient te worden hersteld.

De bewoners boven de supermarkt en de voormalige bouwmarkt ernaast worden door medewerkers van de gemeente Gorinchem persoonlijk benaderd met de boodschap dat de situatie verder veilig wordt geacht en dat een en ander zo spoedig mogelijk dient te worden hersteld door de eigenaar van het pand.