Onderzoek naar mogelijk drugslab na brand

De brand werd omstreeks 18.00 uur ontdekt. Bij aankomst van de brandweer was sprake van een hevige uitslaande brand. Er waren ook verschillende explosies zichtbaar en hoorbaar. Er werd opgeschaald naar ‘grote brand’ en meerdere blusvoertuigen uit omliggende gemeenten kwamen ter plaatse. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand. Rond 20:00 uur was de brand onder controle en werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het advies gegeven om uit de rook te blijven en bij eventuele overlast ramen, deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De Zijlkade is de gehele nacht afgesloten geweest voor het verkeer in verband met de aangetroffen asbest. Het grootste deel van het asbest is in een naastgelegen weiland terechtgekomen. Vandaag zijn de opruimwerkzaamheden begonnen.

De politie stelt een onderzoek in naar de brand in de opslagloods . Door de hulpverleners werden namelijk verschillende chemische stoffen aangetroffen. De politie onderzoekt nu de brandoorzaak en of de chemische stoffen mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een drugslaboratorium in de loods. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn voor dit onderzoek ingeschakeld. Deze eenheid is getraind in het veilig opruimen van dergelijke laboratoria.

Daarnaast verricht het team brandonderzoek onderzoek naar de oorzaak van de brand.