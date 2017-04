Koninklijke Onderscheidingen Gorinchem 2017

Gorinchem – 26-4-2017 – Vandaag, woensdag 26 april, vondde jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Gorcumse stadhuis reikte burgemeester Govert Veldhuijzen aan tien personen een Koninklijke Onderscheiding uit. Hieronder kunt u zien wie dit jaar onderscheiden worden en op welke manier zij zich hebben ingezet.

Dhr. E.R. Braad

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

De heer Braad is in 1997 begonnen met vrijwilligerswerk als voorzitter van bewonersvereniging Knake. Sinds 2002 zet de heer Braad zich op vele manieren in bij GVV Unitas Gorinchem. Bij GOBA was hij redacteur en bekleedde o.a. jaren lang bestuursfuncties. De heer Braad onderhoudt de unieke salonboot De Dudok. De heer Braad organiseert ook dit jaar weer het 5e Lingehavenconcert. Een heel aimabel en uniek persoon met een enorme gunfactor. Op dit soort mensen draait de samenleving!

Mevr. E.A. Fliers

Graad: OFFICIER in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw Fliers is als onderzoeker verbonden geweest aan het Radboud Ziekenhuis,

afdeling Psychiatrie. Hier deed zij haar promotieonderzoek naar ADHD. In 2010 is zij gepromoveerd op het onderwerp motorische problemen bij ADHD. Over haar “holistische” aanpak bij kinderen met ADHD heeft zij wereldwijde presentaties en interviews gegeven. Voor dit onderzoek heeft zij de Research Award van AACAP (de grootste beroepsvereniging voor kinderpsychiaters en psychologen wereldwijd) ontvangen. In 2014 is een rapport gepubliceerd van de Gezondheidsraad over ADHD waaraan mevrouw Fliers heeft meegewerkt. Mevrouw Fliers heeft door haar onderzoek een zeer belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke internationale bijdrage geleverd aan de verbetering van de situatie van patiënten met psychiatrische aandoeningen en die voor kinderen met ADHD in het bijzonder. Naast haar boven geschetste professionele bijdragen is mevrouw Fliers ook betrokken geweest bij de lokale politiek, bij kinderen met problemen en hun ouders en bij diverse lokale en regionale bestuurlijke activiteiten. Mevrouw Fliers is een bijzonder enthousiaste en betrokken vrouw, met een zeer gedreven instelling om een maatschappelijke en relevante bijdrage te leveren en daarom krijgt zij de 2e onderscheiding “Officier in de Orde van Oranje Nassau” in Gorinchem.

Mevr. N. de Groot

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw de Groot is een 99-jarige nog zéér actieve vrouw. Zij was dan ook de oudste persoon in Nederland, aan wie ooit een Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt. HIierom was zelfs de NOS aanwezig om dit voor het Journaal vast te leggen.

Zij heeft zich bijna haar hele leven lang ingezet voor liefdevolle betrokkenheid bij het Leger des Heils en als jarenlange mantelzorger voor een goede vriendin. Mevrouw De Groot is woonachtig in Sliedrecht, maar komt wekelijks naar Gorinchem om de bijeenkomsten van het Leger des Heils bij te wonen. Iedereen die mevrouw De Groot kent zal bevestigen dat zij deze onderscheiding zeer terecht heeft verdiend.

Mevrouw de Groot is woonachtig in de gemeente Sliedrecht, maar omdat haar inzet voor deze onderscheiding voornamelijk in Gorinchem heeft plaatsgevonden, wordt zij, met dank aan de burgemeester van Sliedrecht, in Gorinchem onderscheiden.

Dhr. M. van der Heiden

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

De heer Van der Heiden is het voorbeeld van een vrijwilliger met heel veel toewijding. Al 17 jaar draait de KBO grotendeels op de heer van der Heiden en zijn vrouw. Ook zijn echtgenote ontvangt vandaag een lintje. Zo’n 20 uur per week besteedt hij aan deze vereniging. Dankzij de heer en mevrouw van der Heiden wordt alles tot in de puntjes geregeld. Ook is hij mantelzorger voor zijn vrouw, die hij zeer liefdevol verzorgt waar nodig. De heer van der Heiden is de spil van de vereniging en zonder hem en zijn vrouw zou de vereniging niet kunnen bestaan.

Mevr. P. van der Heiden-Stuij

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw van der Heiden-Stuij is de moeder van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Al 17 jaar draait de KBO grotendeels op mevrouw van der Heiden-Stuij en haar man, de heer van der Heiden. Ook haar echtgenoot ontvangt vandaag een lintje. Zij verzorgen samen de vaste activiteiten van vereniging. Iedere woensdag- en donderdagmiddag is mevrouw van der Heiden-Stuij gastvrouw bij de activiteiten van de KBO. Ook al tobt mevrouw van der Heiden- Stuij momenteel met haar gezondheid, zij blijft haar werkzaamheden voor de KBO trouw verrichten en dat nog steeds zo’n 15 uur per week.

Dhr. J.A. Kant

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

De heer Kant is het voorbeeld van een zeer betrokken burger. Een man met het hart op de juiste plaats en met zeer veel maatschappelijke betrokkenheid. Voorbeeld hiervan is dat de heer Kant zeer actief is geweest bij de bewonersvereniging Zandvoort-midden, als zeer actief vrijwilliger bij meerdere voetbalverenigingen en is lid geweest van de Ondernemingsraad van het bedrijf waar hij werkte. Maar wat de kroon spant is zijn enorme inzet om, samen met andere buurtbewoners het wijkcentrum/buurthuis De Bogerd op eigen kracht open te houden toen een sluiting dreigde door de bezuinigingen. Ook na het instorten van het dak van De Bogerd is er onder zijn leiding met man en macht gewerkt om de boel weer op orde te krijgen.

Dhr. T. van Middelkoop

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

De heer van Middelkoop is een zeer loyaal, ruimhartig en onbaatzuchtig vrijwilliger. Hij is al meer dan 50 jaar vrijwilliger op allerlei vlakken. Of het nu gaat om het deelnemen aan bestuur voor de fusie van scholen met de bijbel, steun en toeverlaat bij de Nederlandse Gereformeerde kerk, aansturend technische man bij het Nationaal Baggermuseum, organisator bij de Probusclub of vrijwilliger bij de RIVAS, niets is hem te gek! Ook zijn echtgenote ontvangt vandaag een lintje.

Mevr. J. van Middelkoop-Stuij

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw J. van Middelkoop- Stuij is een vrijwilligster in de breedste zin van het woord. Op sociaal, familiair en kerkelijk vlak is zij vele jaren actief geweest. Zo toont mevrouw van Middelkoop-Stuij dagelijks, zo’n 15 uur per week, haar enorme inzet door haar werkzaamheden in en voor de bibliotheek en verricht zij verstelwerkzaamheden voor de bewoners woon – zorgcentrum de Bannehof. Tevens is mevrouw van Middelkoop-Stuij vele jaren actief geweest in de Gereformeerde Kerk met allerlei hand- en spandiensten. Ook haar echtgenoot ontvangt vandaag een lintje.

Dhr. P. Versluis

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

De heer Versluis is een zeer betrokken vrijwilliger die de afgelopen jaren bewezen heeft van onschatbare waarde te zijn voor harmoniegezelschap Kunst na Arbeid te Arkel. Hij heeft zeer goede bestuurlijke en contactuele eigenschappen waardoor de vereniging een gezonde vereniging is met een toekomst. Daarnaast heeft de heer Versluis in de jaren dat hij actief was bij de dorpsraad bewezen een verbinder te zijn met open oog voor de belangen van alle partijen. Mede dankzij de inzet van de heer Versluis is na de sloop van het toenmalige dorpshuis multifunctioneel centrum de Lingehof ontstaan.

Omdat de meeste activiteiten van de heer Versluis hebben plaatsgevonden in de gemeente Giessenlanden, is besloten de uitreiking in de gemeente Giessenlanden te laten plaatsvinden door burgemeester Ten Kate.

Mevr. L.E. van Welie

Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

Mevrouw van Welie is een vrijwilligster uit duizenden. Een vrouw die zich al 45 jaar onophoudelijk inzet bij de EHBO. Een vrouw die uitblinkt door haar doorzettingsvermogen, openheid, luisterend oor en vriendelijk is en aandacht geeft aan iedereen. En dat op deze hoge leeftijd! Of het nu gaat om het helpen bij Timmerdorp, de avondvierdaagse, de gehandicaptendisco, het Hippiefestival, wandelen met ouderen, hand- en spandiensten verrichten in een verzorgingshuis of het organiseren van een gehandicaptenreis per boot. Daarnaast was mevrouw van Welie 10 jaar lang verzorgende geweest op de Henri Dunant. Het meest bijzondere is dat zij haar kennis aan de regionale jeugd doorgeeft door hen op te leiden. Dankzij mevrouw van Welie worden nieuwe enthousiaste vrijwilligers “geboren” bij de EHBO.