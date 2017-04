Gorinchem – 26-4-2017 – ijdens feestdagen is het altijd verstandig om even goed te kijken op de website of er wijzigingen zijn in de dienstregeling

Vaartijden donderdag 27 april voet- en fietsveren

De vaartijden op donderdag 27 april tijdens Koningsdag verdienen aandacht. Bij de voet- en fietsveren rondom Gorinchem zijn aanpassingen in de dienstregeling dus kijk even hoe het veer vaart!

Hiervoor is een speciale vaartijden poster Koningsdag gemaakt

Vaartijden donderdag 27 april autoveren

Traject Brakel Herwijnen 8:00-22:00 uur

Traject Aalst-Veen 9:00-20:50 uur

Slot Loevestein

Er is in april nog geen vaste dienstregeling naar Slot Loevestein. In zo’n geval kunt u gebruik maken van de watertaxi voor uw bezoek aan slot Loevestein. En bestelt u de watertaxi minimaal 1 dag van te voren voor minimaal 2 personen, dan kunt u profiteren van de watertaxi actie op traject Gorinchem-Loevestein. U geniet dan 50% korting op een ritprijs.

Riveer App

Handigste is om de Riveer App te downloaden.In de Riveer app zijn de juiste vaartijden verwerkt. Dus wanneer u op 27 april kijkt krijgt u de juiste vaartijden in de app te zien!