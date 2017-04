Vier kunstwerken uit Gorinchem tijdelijk naar Amsterdam

Gorinchem – 25-4-2017 – De Gemeente Gorinchem leent van mei tot en met september 2017 vier kunstwerken uit aan Stichting ArtZuid te Amsterdam. De werken worden gebruikt voor een grote buitenbeelden tentoonstelling in de hoofdstad. Bijzonder voor Gorinchem is dat de tentoonstelling onder andere in het teken staat van Ad Dekkers. Een kunstenaar die in de jaren ‘60 en ‘70 in Gorinchem woonde en werkte.

Het gaat om vier kunstwerken die op de volgende plekken in de stad te vinden zijn: ‘1:2:3:4’ aan de Kalkhaven van Ad Dekkers, ‘kubussen, random sculpture’ aan de Kriekenmarkt/Lingehaven van Ryszard Winiarski, ‘kubusstructuur’ aan de Stationsweg van Ewerdt Hilgemann en ‘BOL’ aan de Spijksedijk/Newtonweg van Sjoerd Buisman.

Tentoonstelling

Oud directeur van het Stedelijk museum Amsterdam, de heer Rudi Fuchs, stelde de tentoonstelling samen. De beeldenroute sluit aan bij het themajaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’.

De tentoonstelling, die plaatsvindt van 19 mei tot 17 september 2017, laat de invloed van De Stijl-beweging op de beeldhouwkunst zien. Met monumentale, kleurrijke, abstracte ensembles wil de samensteller van de tentoonstelling de bezoekers verdieping bieden en anders laten kijken naar de omgeving.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor het publiek en omvat een uitgebreide randprogrammering. Dagelijks zijn er rondleidingen door professionele kunsthistorici. Ook zijn er artist talks en lezingen over de tentoonstelling in de omliggende hotels en musea. Startpunt van de tentoonstelling is het ArtZuid paviljoen (t.o. Minervalaan 1 te Amsterdam).

Transport kunstwerken

De kunstwerken worden in de periode van 24 april tot 14 mei 2017 getransporteerd naar Amsterdam. Het retourtransport vindt plaats tussen 18 en 29 september 2017. De kunstwerken aan de Kalkhaven, Stationsweg, Spijksedijk/Newtonweg plaatst de gemeente terug op dezelfde locatie. Voor het kunstwerk van Ryszard Winiarski aan de Kriekenmarkt/Lingehaven onderzoekt de gemeente of deze plek nog steeds de juiste locatie is voor het kunstwerk.