Gorinchem – 25-4-2017 – Meer dan 500 exposanten maken over twee weken hun opwachting tijdens Maritime Industry 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Bezoekers treffen op 9, 10 en 11 mei twee uitverkochte beurshallen aan. Het volledige kennisprogramma is nu ook definitief. Naast een innovatiestraat en –route, een Career Event en een Blue Road Congres is er een ideecafé Think Smart met aandacht voor de technologie die de maritieme wereld transformeert. Verder wordt op alle dagen een Binnenvaart Business (beurs) Borrel georganiseerd.

Zowel het beursaanbod als het kennisaanbod is groter dan ooit tevoren op Maritime Industry 2017. Het ideecafé Think Smart is één van activiteiten uit het kennisprogramma. Dit initiatief wordt georganiseerd door InnovationQuarter en maakt onderdeel uit van het programma Maritime Delta. Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Het ideecafé Think Smart vindt op dinsdagmiddag 9 mei plaats vanaf 13.45 uur in het kennistheater op de beursvloer.

Binnenvaart Business (beurs) Borrel

Verder organiseren De Stroming Media en Evenementenhal gezamenlijk elke beursdag de Binnenvaart Business Borrel op stand 261. De borrel is van 17.00 tot 21.00 uur en is voor iedere bezoeker kosteloos bij te wonen. Tijdens deze borrel is er de mogelijkheid tot netwerken in combinatie met een hapje en een drankje. Het volledige (kennis)programma van Maritime Industry 2017 staat nu online op www.evenementenhal.nl/maritime.

Europese consortium CLINCH

Om duurzaamheid en internationale samenwerking in de maritieme sector te bevorderen is het Europese consortium CLINCH in het leven geroepen. In dit consortium zitten belangrijke branchepartijen. Tijdens Maritime Industry 2017 informeren zij de sector over innovaties en oplossingen voor een schone en duurzame binnenvaart.

Datingfunctionaliteit voor ondernemers

Evenementenhal heeft haar eigen Evenementenhal App uitgebreid met een Match & Meet functie. Deze functie is te gebruiken door exposanten en bezoekers van Maritime Industry 2017. Match & Meet zorgt ervoor dat exposanten razendsnel relevante leads ontmoeten. “Zie het als een zakelijke Tinder”, legt Babette Fokkens namens Evenementenhal uit. “De bezoeker van de beurs geeft aan interesse te hebben in een exposant. De exposant krijgt hier een melding van. Is hij of zij ook geïnteresseerd, dan volgt er een match en is het mogelijk om de volgende stap te zetten. Zo is contact snel gemaakt.”

Openingstijden Maritime Industry 2017

Maritime Industry vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is op deze dagen te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen gratis hun e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/maritime-go. Parkeren is bij Evenementenhal Gorinchem gratis.