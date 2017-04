Gorinchem – maandag 24 april 2017 – De Nederlandse band Zuco 103 is muzikaal gezien niet makkelijk in één hokje te proppen. ‘Zuco’ betekent cocktail in het Braziliaans en dat is precies wat Zuco 103 doet: het maken van een spannende mix van Latin, jazz en drum’n’bass. Zuco 103 treedt zondag 20 augustus op het Zomerfeest op de Groenmarkt in Gorinchem.

Zangeres Lilian Vieira komt uit Brazilië en is verantwoordelijk voor de Zuid-Amerikaanse invloeden die de sound van de band bepalen. Toen Lilian in 1998 het nummer *Outro Lado* opnam met de Duitse toetsenist Stefan Schmid en de Nederlands drummer Stefan Kruger, klikte het meteen. Een cd-release volgde en het drietal wordt uitgebreid met percussionist Claus Toft, bassist Han Bangert en dj Kid Sublime. Zuco 103 is geboren.

‘Outro Lado’ doet het vooral goed in het buitenland en de band krijgt zeer positieve recensies van de buitenlandse muziekpers. De aandacht die de band krijgt blijft in Nederland natuurlijk niet onopgemerkt. Zuco 103 is dan ook de enige Nederlandse act tijdens het gerenommeerde Drum Rhythm Festival in 2000.

Als de band in november 2000 de Heineken Crossover Award wint, begint het pas echt goed. Aan Zuco 103 de eer om op 5 mei 2001 per helicopter langs verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland te vliegen om overtuigende optredens te geven.

In februari 2003 speelt Zuco 103 twaalf shows in de Blue Note Club in Yokohama in Japan. Daarna speelt de band in o.a. Brazilië, Spanje en Italië. Het album ‘Tales Of High Fever’ wordt genomineerd voor een Edison Award in de categorie World. Ook speelt Zuco in 2003 op Pinkpop.

In de jaren erna volgen verschillende albums, gaat zangeres Lilian Vieira solo en spelen de twee Stefannen in de begeleidingsband van Caro Emerald. In 2016 is Zuco 103 weer helemaal terug met hun nieuwe album Etno Chic. Iets elektronischer dan de voorgaande albums en geknipt voor de dansvloer.

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat dinsdag 15 augustus Jonna Fraser, woensdag 16 augustus Broederliefde en donderdag 17 augustus Rondé het podium betreden. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.