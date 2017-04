foto: Theo Bos

Gorinchem – vrijdag 12 november 2010 – Om in het spoor van de koploper (Rood-Wit) te blijven moest Unitas vandaag de nummer 3 van de ranglijst, Kruisland, verslaan.

Die intentie was duidelijk te bespeuren bij de thuisploeg. In de eerste beste minuut viel de bal uit een corner voor de voeten van Yoesef Pyla. Een dotje, maar de bal verdween naast het doel. Kruisland, dat een technisch zeer vaardig team heeft, zocht in de 15e minuut het doel wat te hoog na een lange bal die ineens achter de verdediging van Unitas viel.

In de 15e minuut zette Unitas een prachtige aanval op, beginnende bij de keeper en eindigend bij Achraf Chentouf, die een 100 procentje kreeg, maar ook over schoot. Minuut 18 was er een steenharde kopbal van Jasper Campfens die wat meer verdiende, maar de keeper redde fraai.

Eén kansje nog voor Kruisland, maar Ruud Verberk redde met de voet.

In de 35e minuut een heerlijke één-twee tussen Onur Ulusan en Jasper Campfens, maar laatstgenoemde vond weer de keeper op zijn weg.

In de 38e weer een levensgrote kans voor Pascal van Delden dit keer, die de bal fantastisc aannam in de 16 meter, maar het doel niet goed kon vinden, ook Jasper Campfens niet die bij de rebound betrokken was. In de 41e een voorzet van de, veelvuldig opkomende, Yoesef Pyla op Pascal van Delden, maar ook die kwam niet verder dan de doelman van Kruisland.

Gezien de kansenverhouding had het dus al 4-1 kunnen staan, maar het bleef 0-0 tot aan de 45e minuut toen Fabian van Horssen van kant had gewisseld met Achraf Chentouf en hem met zijn chocolade linkerbeen perfect bediende waardoor de bal met de kop werd omgetoverd tot een fraaie 1-0.

Vrijwel meteen was het rust.

In de 52e minuut kon Pascal van Delden weer een voorzet van Pyla verzilveren, maar het missen van kansen bleef gewoon doorgaan. En als je zelf niet scoort, dan…..

Een snel uitgevoerde counter werd perfect uitgespeeld door Kruisland met aan het eindstation Faisal Bensiali die de trekker wek overhaalde en de 1-1 op het scorebord liet noteren. Knap van Unitas was het, dat het niet zenuwachtig werd en gewoon door bleef gaan om met overleg de tegenstander te bestrijden. Uit een corner van de ingevallen Hicham Farhou liep Jasper Campfens de 2-1 binnen. Dit was in de 82e minuut.

Daarna nam Unitas geen risico meer en kon Kruisland niet meer aandringen.

Koploper Rood Wit bleek 2 punten te hebben verloren dus is nu de achterstand 3 punten en nog 3 wedstrijden te gaan. Je weet maar nooit. Voetbal is en blijft een raar spelletje.

Volgende week de uitwedstrijd bij VOAB in Goirle.

Opstelling : Ruud Verberk, Yoesef Pyla, Gordillo Clemens, Mo Kibrom, Stefan van Hulst, Enis Ulusan©, Onur Ulusan, Pascal van Delden, Fabian van Horssen, Jasper Campfens, Achraf Chentouf