foto: Hans Freije

Gorinchem – maandag 24 april 2017 – Vrijdag middag 21 april 2017 stond voor Achilles in het teken van kennismaking met nieuwe sportvormen. Op Molenvliet waren ook bij Typhoon en Unitas leuke activiteiten.

Bewegen is leuk, gezellig, daagt je uit en houd je fit! Unitas, Achilles en Typhoon hebben vandaag laten zien dat een eventuele beperking je niet hoeft te beperken, ook jij kunt meedoen.

Wethouder Hans Freije deed mee aan een wedstrijd Rolstoelhandbal. Wat onwijs leuke sport is dat, en veel intensiever dan je zou denken.

Gorinchem Beweegt enthousiasmeerde iedereen mee te doen. Ook het NHV was aanwezig. Er zijn in Nederland al meer verenigingen die Rolstoelhandbal spelen. Handbalvereniging Achilles wil het ook in Gorinchem aanbieden als daar interesse voor bestaat. Het zou bijzonder leuk zijn om er een vervolg aan te kunnen geven.

Primeur: Walking handbal

Ook op deze middag speelden we Walking handbal. Het is zo nieuw dat we zelf de spelregels hebben kunnen bedenken. Hoe leuk is dat, zelf een sport bedenken. De afdronk na afloop. Het is echt super leuk. En hoewel je niet mag rennen, geen fysiek contact mag met de tegenstander is het stevig bewegen. Je hebt na afloop echt het gevoel goed bezig te zijn geweest. Het is toegankelijk voor jong tot oud.