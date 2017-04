Gorinchem – maandag 24 april 2017 – Het was opnieuw gezellig tijdens het 45ste jazzfesival in Gorinchem. Na een voorproefje op tweede Paasdag met een Jazzcruise op de Merwede, ging het feest vrijdagavond tijdens de Kroegentocht echt los. Tot diep in de nacht waren de swingende klanken te horen in vele horecagelegenheden,

Zaterdag werd weer een gezellige dag voor het winkelend publiek. In de binnenstad kon je zomaar een jazzorkestje tegen komen of even blijven staan bij podia, waar een band je bijna dwong even mee te dansen met de opzwepende klanken. Ook was er muziek te horen bij Winkelcentrum Nieuw Dalem en het Piazza Center.

De K-Street Jazzband zag er niet tegen op om de straat even te verlaten en swingend dwars door de Hema te trekken. De Gorkumse Big Band speelde, na wat regen bij de opening, op de Grote markt de sterren van d hemel. Ron Kros & Jazzfriends deed het zelfde op het podium in de Arkelstraat en trok veel publiek, waarbij een jonge moeder de baby op haar buik liet kennismaken met de jazz.

En dan hebben we lang niet alles vermeld. Ook op de Varkenmarkt en vanuit De Vijfzinnen (v/h. Nieuwe Doelen) was de jazz aanwezig. In De Vijzinnen ging men ‘s-avonds nog door met o.a. Mr. Boogiewoogie.

Zondag werd de traditionele Jazzgospeldienst voor de 30ste keer gehouden in de Grote Kerk met een Tribute for the Queen of Gospel Mahalia Jackson – vertolkt door DENISE JANNAH.

Op de Grote markt, de Varkenmarkt en de caponnière aan de Kansekpoortweg kon nog even worden nagenoten van dit evenement, waar Gorinchem trots op kan zijn.

