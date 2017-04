IFFG: Enkel nog kaarten voor zaterdagfilms

Gorinchem – 24-4-2017 – De organisatie van het Internationaal FilmFestival Gorinchem is blij verrast met de enorme belangstelling voor haar eerste editie, die vrijdag begint. Er zijn enkel nog kaarten voor de zaterdagfilms, de zondagfilms zijn uitverkocht.

Het IFFG vindt dit jaar voor het eerst plaats op 28, 29 en 30 april en toont films met een brede blik op de wereld. De organisatie is verheugd met de grote interesse. De zondagfilms Blanka (inclusief filmontbijt), The Eagle Huntress en Magallanes in Theater ’t Pand zijn uitverkocht.

Voor het zaterdagprogramma in Theater De Nieuwe Doelen zijn nog wel kaarten, maar ook die gaan hard. De kaarten zijn aan de kassa te koop, maar mochten de mensen zeker willen zijn van een plaatsje is reserveren gewenst.

Op zaterdag 29 april vindt het programma plaats in Theater De Nieuwe Doelen. Om 12:30 uur wordt er gestart met ‘Toen mijn vader een struik werd’ waarna het middagprogramma om 15:00 uur wordt hervat met de film ‘De kinderen van juf Kiet’. ’s Avonds zijn de films ‘Lion’ en ‘Down to Earth’ te zien. Deze films starten respectievelijk om 18:00 uur en 20:30 uur.

Nationaal en internationaal bezoek

Naast het kijken van films kunnen de gasten ook genieten van interviews met nationale en internationale gasten. Zo brengt Juf Kiet een bezoek aan Gorinchem en komt ook een van de andere hoofdrolspeelsters vanuit Parijs langs. Verder zijn er interviews met de filmeditor van ‘Down to Earth’ en de consul uit Peru. Bezoekers kunnen daarnaast de hele dag terecht in het festivalcafé voor een hapje en een drankje en wordt de zaterdagavond afgesloten met een afterparty.

Voor een overzicht van het programma en de kaartverkoop kan men terecht op www.iffg.nl. Voor meer informatie kan men ook terecht op de Facebookpagina ‘Internationaal Film Festival Gorinchem’.