Deelnemen aan de Open Havendag Gorinchem

Zaterdag 20 mei 2017

Gorinchem – 24-4-2017 – De Open Havendag is op zaterdag 20 mei 2017. De Drakenrace is er weer tijdens de Open Havendag. En er komen ook weer veel blaaskapellen naar Gorinchem om een berg gezelligheid de binnenstad in te blazen met live muziek: ’t Eghte Muziekfestijn op ’t Plein.

De Open Havendag is een dagje uit voor het hele gezin, met allerlei vermaak, demonstraties, markt, muziek eten en drinken. Lingehaven en Buiten de waterpoort zijn het bijzondere decor van dit evenement in hartje binnenstad. Voor bezoekers gratis toegang. Een dag om te komen kijken, rond snuffelen langs kramen en je te laten verrassen.

Deelnemen aan de Open Havendag

De dag is niet alleen leuk als bezoeker: Het is ook heel leuk om deel te nemen! We hebben nog een aantal plekken beschikbaar. Dus wees snel en meld je nog snel aan als deelnemer van de Open Havendag. Wanneer er eerst nog vragen zijn, bel ons gerust op 0183-659314.

De inschrijfformulieren staan al op de website!

Passanten welkom!

Passanten zijn uiteraard van harte welkom in de Lingehaven deze dag. Er is een aantal locaties gereserveerd voor deelnemers aan de Open Havendag. Maar we hebben natuurlijk ook ligplekken in de Lingehaven beschikbaar voor passanten. En wat is leuker als in de haven liggen, en alles te bekijken vanaf je eigen bootje, een visje voor de lunch te halen en langs de kramen te struinen. Noteer de datum dus vast als een leuk weekendje weg!