Gorinchem – zondag 23 april 2017 – De Vlaams / Nederlandse schrijfster Aloka Liefrink signeert tijdens Bookstoreday haar boeken in Gorinchem. Iedereen is welkom op zaterdag 29 april tussen 13:00 en 14:00 uur in Boekhandel de Wingerd, Arkelstraat 20.

Aloka Liefrink werd in 1979 geboren in India. Zij werd geadopteerd toen ze 9 maanden was door een Vlaams / Nederlands echtpaar. Haar adoptievader was hoofdredacteur en schrijver bij De Standaard uitgeverij. Haar adoptieleven was verre van alledaags: dat beschreef ze in haar sterk autobiografische roman ‘Verweesd’.

Na haar debuutroman legde ze zich toe op het thrillergenre. Samen met co-auteur Luc Deflo schreef ze de bestseller ‘Onderhuids’. Haar nieuwste roman ‘De Voyeur’ kwam eind 2016 uit en ging meteen in herdruk.

In 2016 maakte Aloka – op zoek naar haar adoptiegenen – de overstap naar Nederland. Sinds dit jaar woont ze in Gorinchem.

Meer info: www.alokaliefrink.com