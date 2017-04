Gorinchem – zondag 23 april 2017 – Mede onder invloed van de wind was het geen beste wedstrijd, maar wat ook erg belangrijk is, wel, zeer sportief. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Na de rust ging GJS iets beter voetballen en won uiteindelijk verdiend met 2-0.

In de elfde verwerkte keeper Yoerik van t Pad een kopbal van GJS tot corner en een kleine tien minuten later stopte hij een schot van Kevin Gruiters. Ook Heukelum kreeg een kans, maar deze werd naast geschoten.

Na de rust werd de thuisclub dus iets beter en na ruim een kwartier ging een voorzet, gedragen door de wind, net naast. Een minuut later kwam GJS toch op voorsprong, toen Louis Damen een afgeslagen hoekschop opving en keurig hard en laag binnen schoot (1-0). GJS bleef de iets betere ploeg, maar ook Heukelum kwam er een paar keer gevaarlijk ut. Een vrije schietkans ging naast en Raymon de Haan moet een keer ver zijn doel uitkomen om de bal weg te schieten. In de 85e minuut besliste de thuisclub de wedstrijd. Een mooie actie van Kevin Gruiters tussen een paar man op de achterlijn, vervolgens een goede voorzet die door Ynzo Calor werd binnen getikt. Ynzo raakte bij deze actie geblesseerd en moest het veld verlaten. GJS moest hierdoor de laatste minuten verder met 10 man.

In de eerste minuut van de extra tijd kopte Quincy Bartens na een goede voorzet van Enrico Pululu vrijstaand net over het doel. Kort hierna floot de goed leidende scheidsrechter Van Drunen uit Papendrecht voor de laatste keer en had GJS drie belangrijke punten binnen. Rest nog te vermelden dat GJS speelde zonder Ruud Bos en dat in de loop van de wedstrijd Sereno Latuhihin, Joost Haggenburg en Louis Damen werden gewisseld voor respectievelijk Niels Hofman, Enrico Pululu en Ynzo Calor.

Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen het op de een na laatste plaats staande Hardinxveld op het programma. Deze vereniging won vandaag in Nieuwendijk met liefst 0-8 van Altena.