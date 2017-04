Woudrichem – zaterdag 22 april 2017 – De poorten van de vesting Woudrichem houden nog altijd één vijand buiten: hoog water in de rivier. Zoals in januari 2011 nog gebeurde. Waterschap Rivierenland oefent de sluiting van de poorten op dinsdag 25 april. De Waterpoort en Loevesteinse Poort gaan die ochtend korte tijd dicht. De gemeente Woudrichem treft verkeersmaatregelen.

De doorgang in de Waterpoort, net achter de historische Gevangenpoort, is gestremd van ongeveer 09.30 tot 10.30 uur. Dat is precies tussen de afvaarten van het veer op Gorinchem. Vanwege de vakantie worden weinig scholieren verwacht op het veer. De parkeerplaatsen op d’n Bol zijn enige tijd niet bereikbaar.

De Loevesteinse Poort is gestremd van ongeveer 10.30 tot 12.00 uur. De vesting uit rijden kan dan alleen via de Koepoortstraat. Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de afsluitbalken in orde zijn, hoe de samenwerking is met de gemeente en of de procedures goed verlopen.