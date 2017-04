Gorinchem – zaterdag 22 april 2017 – Op 20 april werd speciaal voor Bert van Meteren, mede-initiator van het Gorinchemse Symposion, een beeld onthuld. Het ‘Beeld voor Bert’ kreeg een mooi plaatsje in het plantsoentje bij de entree van de binnenstad in de Westwagenstraat.

Als ruim 40 jaar is Bert van Meteren actief op het gebied van kunst en cultuur in de stad. Voor zijn inspanningen ontving hij vorig jaar een koninklijke onderscheiding. Maar de bestuursleden van het Symposion vonden dat hij daarnaast ook een blijvende herinnering in de stad verdient. Van de Japanse kunstenaar Hiroshi Mikami, welke persoonlijk bevriend was met Bert van Meteren, waren een paar vormstudies in het bezit van het Symposion. Aan kunstenares Helen Vergouwen, werkend in de geometrisch-abstracte traditie van het Symposion, werd opdracht gegeven hier een fraaie compositie van te vormen. Speciaal voor Bert.

Het Beeld voor Bert dat Van Meteren zelf mede onthulde, samen met wethouder Eva Dansen en voorzitter René Morriën, is een ode aan Symposion. Het is een fraaie combi van corten staal en gekleurd beton en steekt fraai af tegen de groene partijen van het plantsoentje. Lopend van uit de stad naar het station of andersom zal het door menigeen bewonderd gaan worden.