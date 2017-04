Gorinchem – vrijdag 21 april 2017 – Afgelopen dinsdag, 11 april, was ik met de fiets op weg naar de tennisbaan aan de Sportlaan. Ik rijd dan vanaf mijn huis aan de Nieuwe Hoven via de Kleine Haarsekade.

Op de Kleine Haarsekade fiets ik altijd zodanig dat ik niet gemangeld wordt tussen de spiegels van aan de rechterkant geparkeerde auto’s en de spiegels van auto’s die willen inhalen. Ik rijd midden op het vrije deel van de weg, dus zo ongeveer op de linker weghelft. Zodra er gelegenheid voor is (als er geen auto’s geparkeerd staan) ga ik naar rechts en maak dan ruimte voor de auto die wil passeren.

Zo ook dinsdag.

De automobilist achter mij bleef keurig achter mij tot ik hem ruimte bood; geen probleem gelukkig. Overigens duik ik niet ieder plekje waar geen auto staat in, want dan moet ik afstappen om langs de volgende geparkeerd auto te kunnen; er moet ruimte zijn van meerdere autolengtes. Vergelijk het maar met auto’s die op de linkerbaan op de snelweg rijden, die blijven daar ook wel een tijdje rijden.

Op de tennisbaan aangekomen sprak mijn tennismaat van die avond mij aan en zei: ‘Jij schrijft nogal eens wat in kranten e.d. , je moet maar eens naar de gemeente schrijven dat ze over het grasveld tussen de Haarsekaden een fietspad aanleggen, want op de Kleine Haarsekade is het voor fietser s levensgevaarlijk’. Hij bleek achter mij te hebben gereden op de Haarsekade. Hij ging verder met zijn verhaal: ‘Ik durf op die weg fietsers niet in te halen, dat kan gewoon niet, want een fietser slingert altijd wel een beetje en ik zou er niet graag een aanrijden’. We hebben een fijne pot tennis gespeeld.

Vorig jaar heb ik het bij de hand gehad dat ik op deze manier fietste en een toeterende auto achter me had die uiteindelijk vlak voor de Spronklaan mij ging passeren via het gras en vlak voor mij weer op de weg kwam, zijn auto dwars op de weg voor me zette, uitstapte, ging staan schelden en ik moest rechts rijden….Hij is gelukkig niet handtastelijk geworden; hij is weer ingestapt en scheurde weg, vijf(!) meter verder rechts afslaand de Spronklaan in; geen geduld dus om even achter mij te blijven. Sinds die tijd fiets ik daar niet rustig meer.

Overigens blijven veel automobilisten wel keurig achter me rijden, maar je heb maar één zo’n gek nodig en je ligt in het ziekenhuis of erger. Als fietser fungeer je daar als snelheid vertragende drempel in de weg; dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mijn tennismaat heeft volkomen gelijk met zijn idee voor een fietspad door het grasveld.

Enkele jaren geleden heb ik dat ook al eens geopperd naar de gemeente; ik heb toen zelfs een foto meegestuurd van een soortgelijke situatie in Utrecht. Niets mee gedaan natuurlijk.

Recent zijn er op diverse plekken in de stad fietsmetingen gedaan. Op de Kleine Haarsekade heb ik die kabeltjes niet gezien. Vergeten? De Kleine Haarsekade is misschien wel de drukst bereden weg door de schooljeugd ’s morgens. Alle fietsers verspreid door de hele stad komen uiteindelijk voor een heel groot deel op deze weg uit op weg naar de scholen aan het einde van de Haarsekaden.

Ik heb deze week tijdens onze wandeling langs het IJsselmeer (het Zuiderzeepad)nog wat nagedacht.

Ik zie wel bezwaren aan een fietspad door het ‘park’ tussen de Haarsekaden. Eén van de vragen is bijvoorbeeld al moet het dan twee kanten uit (de grote Haarsekade levert geen problemen op omdat die breder is). Ik denk ook dat er lastige verkeerssituaties ontstaan doordat zo’n fietspad een begin en een eind moet hebben naar de gewone weg, hetgeen kruisend verkeer oplevert (zie bijvoorbeeld de Vlietskade naar Arkel) en verder zitten er nogal wat doorsteken in het ’park’ van de Grote naar de Kleine Haarsekade, die niet ongevaarlijke kruisingen opleveren.

Ik denk dat ik een goede oplossing heb gevonden. Leg parkeerhavens aan tussen de bomen in het ‘park’, maak ze breed genoeg, breder/dieper dan aan de Nieuwe Hoven bijvoorbeeld, waar je van tijd tot tijd je spiegel kwijt ben. Er is niets verloren aan een strook met parkeerhavens, want die grasrand ziet er niet uit vanwege het zware verkeer dat die rand voortduren aan gort rijdt.

Dan nog even het fietsplan

Jaren geleden ben ik en met mij bijvoorbeeld de raadsleden zoet gehouden met de boodschap dat er een fietsplan zou komen. Wacht maar af, nemen we allemaal mee (ja naar de bodem van de lade).

Er is toen een fietsplan gelanceerd, met nul komma nul gevolg; rapport diep onder in een lade.

Stof genoeg om over na te denken lijkt mij en als de snelheid remmende fietser er niet meer als zodanig optreedt, moeten er desnoods maar een paar snelheidsremmende bulten in de weg komen, want ik vermoed dat deze weg meer en meer een sluiproute naar ‘Oost’ zal worden zolang er geen rondweg aan de oostzijde van de stad is via een tweede lokale brug over de Linge.

Adriaan Romijn

Gorinchem, april 2017