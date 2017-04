3e lesblok Jeugdatelier Gorinchem start in mei!

Gorinchem – vrijdag 21 april 2017 – Gestart wordt op maandag 1 en donderdag 4 mei 2017 van 15.30 / 17.30.

Voor kinderen van 8 tot 17 jaar organiseert het Jeugdatelier Gorinchem creatieve lessen in de ULO. De lessen worden gegeven door Marleen van Zwienen, Docent Jeugdatelier, Intern Cultuur Coördinator en Beeldend Kunstenaar.

In 2017 zijn er 5 lesblokken. Tijdens het tweede lesblok hebben we het volgende geleerd: Tekenen en schilderen van Mondriaan tot drakenboot, boekbindtechniek om een tekenmap te maken, kleien en vrij tekenen en schilderen. (Bijlage is ontwerp van Els Anne).

Elk lesblok bestaat uit 6 lessen waarin kinderen kennismaken met allerlei technieken, zoals tekenen, schilderen, boetseren, glas bewerken, textiel, vilt, striptekenen en nog veel meer. Kinderen dragen ook zelf ideeën aan; voor het 3e lesblok zijn dat tekenen en schilderen, buiten tekenen en schetsen, graffiti, glazuren en hout bewerken. Wil je meer voorbeelden zien van de werken kijk op onze Facebookpagina Jeugdatelier Gorinchem.

Ook dit seizoen eindigen we met een mooi expositie om de kinderen hun kunstwerken te laten presenteren. De vorige groep heeft heel succesvol geëxposeerd in een etalage op de Langendijk in Gorinchem.

Voor deze cursus hoef je niet persé creatief te zijn. Als je het leuk vindt om samen met ongeveer 10 á 15 andere kinderen lekker creatief bezig te zijn, dan is dit echt iets voor jou. De reacties tot nu toe zijn erg positief.

Iets voor jouw kind of kleinkind? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf dan snel in door een email te sturen naar marleenvanzwienen@hetnet.nl

Locatie: ULO, Boerenstraat 11a te Gorinchem.