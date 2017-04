We sluiten het seizoen af met een knal! Op zaterdag 29 april, met: NeW PAR & Point of View

Gorinchem – 20 -04-217 – Zaterdag 29 april vindt de vijfde en laatste ronde van dit seizoen plaats. Na vier keer een volle zaal zit de sfeer er goed in. Dit jaar viert Rockslag haar 20-jarig jubileum en sluit af met twee steengoede regiobands van “vroeger”.

Voor velen, die bekend zijn in de Gorcumse rockscene, zijn dit zeker geen onbekenden. Beide bands bevinden zich deels in dezelfde hoek van het rockspectrum. Point of View, een sound met rap en een vleugje funk. Rage against the machine en Urban Dance Squad zijn namen waarbij deze band in het straatje valt. Daarnaast laat ook NeW PAR Gorcum op haar grondvesten schudden met hun opzwepende mix van rap, nu-metal en grunge (zei iemand daar Limp Bizkit?).

Dit alles vindt plaats op het podium in de Aanlegsteiger (Vissersdijk 30 in Gorinchem). Meer informatie is te vinden op rockslag.nl of fb.com/rockslag. Om 20:30 gaan de deuren open, de entree is 4 euro.

Je favoriete band niet missen? Wees op tijd! De volgorde van spelen wordt namelijk bepaald door een loting.

De organisatie roept alle bezoekers, van de afgelopen 20 jaar, op om weer eens te komen kijken en met hen de afsluiting seizoen te vieren. Terugkijkend op de afgelopen overvolle avonden wordt het gegarandeerd weer een feest. Het wedstrijdelement is nog steeds aanwezig in de vorm van een publieksjury, dus nog een extra reden om je favoriete band te komen supporten.

NEW PAR

Begonnen in 2003 en vervolgens ruim 8 jaar bestaan. Het hele land op zijn grondvesten doen schudden met hun opzwepende mix van nu-metal, grunge en meerdere facetten van het rock-genre. Van 013 tot Den Haag, en van Wantijpop tot Giel Beelen. Als oud winnaar van de Rockslag hebben ze binnen de regio naam weten te maken en trouwe fans. NeW PAR is back!

POINT OF VIEW

Gitaargeweld, met rap en een vleugje funk. De sound is rauw en doordringend. Rage against the machine en Urban Dance Squad zijn wel namen waar we gelijk aan moesten denken. Na een lange tijd terug on stage, dat wordt een feestje!