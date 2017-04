Gorinchem -20-04-2017 – Op 4 mei is het weer de eerste donderdag van de maand. Dit betekent dat iedereen van 10.30 – 12.00 uur weer koffie kan drinken met een speciale gast in Bibliotheek Gorinchem.

Tijdens deze bijzondere editie is dit Allow Frings van het Regionaal Gorcums archief. Allow neemt de bezoekers naar Gorinchem in oorlogsjaren. Aan de hand van beelden vertelt hij onder andere over ‘de Gorcumse Anne Frank’ Esther Vriesland. Haar bijzondere dagboek is bewerkt voor een toneelstuk. Dit wordt op donderdagavond 4 mei opgevoerd in het theater.

Meer weten? Kom deze ochtend langs bij Koffie met… De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar!

Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl.