Gorinchem – 20-04=2017 – Een geweldig spektakel voor particuliere én zakelijke deelnemers, dat is het nieuwe Gorcum Open 2017. Op 11 mei kunnen golfliefhebbers een uitdagend parcours lopen met een unieke afslag vanuit de uitkijktoren van het Natuurcentrum. Het Gorcum Open is een heel bijzonder golftoernooi speciaal voor één dag aangelegd in het Gijsbert van Andelpark in Gorinchem.

Alle netto opbrengsten van Het Gorcum Open komen ten goede aan het Natuurcentrum Gorinchem.

In navolging van FUNgolftoernooien zoals in het Vondelpark in Amsterdam, Tilburg, Rotterdam, de Meern en Bloemendaal is nu ook Gorinchem aan de beurt.

Een GCB is niet noodzakelijk, dat maakt dit golfevenement toegankelijk voor iedereen. Een Funtoernooi wordt gespeeld met een lichtere bal, en altijd ten bate van een waardevol maatschappelijk initiatief. De 9 holes golfbaan is uitdagend en leuk, zowel bedrijven als individuen kunnen deelnemen. Er kan worden deelgenomen aan het 9 holes en 18 holes.

De bedrijven spelen in teams van drie personen en er is een leuke wedstrijdvorm. De individuele deelnemers spelen stableford met 1/2 handicapverrekening.

Het Gorcum Open wordt een jaarlijks terugkerend toernooi.

Deelname met een team van 3 personen kan al vanaf 150 euro incl. hapje en drankje en kans op leuke prijzen. Deelname aan het individuele toernooi kan al vanaf 25 euro.

Inschrijven kan via www.gorcumopen.nl of kijk op de website of Fb van het Natuurcentrum Gorinchem.